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Ракурс
Стрілянина в Харкові: на вулиці вбито чоловіка. Фото: "РБК-Україна"

Стрілянина в Харкові: на вулиці вбито чоловіка (ФОТО)

29 лип 2019, 15:27
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Стрілянина на вулиці Молочній в Основ’янському районі міста Харкова сталася в ніч на 29 липня. Внаслідок цього було вбито 41-річного чоловіка, який у той час знаходився біля гаража.

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За попередньою інформацією, до нього підійшов невідомий і кілька разів вистрілив із вогнепальної зброї, а потім одразу втік. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Харківської області.

Зазначається, що повідомлення про вбивство поліція Основ’янського району отримала 29 липня о 00.26.На місце події виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група управління Нацполіції.

Наразі правоохоронці розшукують убивцю. У скоєнні злочину підозрюють чоловіка, який має зріст близько 170 см. За словами свідків, злочинець був у чорному одязі.

Інформацію про подію вже зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. В ній ідеться про умисне вбивство. Злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Поліція Харкова шукає свідків убивства, а також звернулася до жителів міста з проханням допомогти будь-якою інформацією.

Стрілянина в Харкові: на вулиці вбито чоловіка. Фото:"Город X"

Стрілянина в Харкові: на вулиці вбито чоловіка. Фото:"Город X"

Стрілянина в Харкові: на вулиці вбито чоловіка. Фото:"Город X"

Нагадаємо, що під час стрілянини на Київщині співробітник ритуального бюро поранив конкурента.

Джерело: Ракурс


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