Карточки метро перестанут использовать в Киеве. Фото: Facebook Натальи Макогон

https://racurs.ua/n124943-kartochki-metro-perestanut-ispolzovat-v-kieve.html

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Киевский метрополитен откажется от привычных «зеленых» карточек метро. Во время переходного периода киевляне и гости города должны начать пользоваться е-билетами.

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Жетоны полностью выводят из обращения 31 октября этого года, а вот карточки метро еще будут действовать некоторое время, но затем в подземке от них также откажутся. Об этом сообщила спикер метрополитена Киева Наталья Макогон в комментарии «Хмарочосу».

Конкретных сроков отказа от карточек метро она не назвала. В переходный период их постепенно будут выводить из обращения. Сейчас продажа «зеленых» карточек прекращена лишь на одной станции — «Теремки». При этом проход через турникеты по уже имеющимся карточкам осуществляется.

По словам Макогон, согласно решению властей города, со временем в коммунальном транспорте должен будет работать только единый электронный билет.

Что касается жетонов, то их уже не продают на станциях «Кловская», «Нивки», «Позняки», «Теремки» и «Ипподром».

С 31 октября весь коммунальный транспорт Киева переходит на е-билет. Для оплаты проезда будут использовать разовые билеты с QR-кодом и карточки Kyiv Smart Card. Стоимость одной такой карты составляет 50 грн и она не возвращается, как это сейчас происходит с «зелеными» карточками метро.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский метрополитен с 1 ноября вводит исключительно электронные средства оплаты проезда. Это предусмотрено законом об электронном билете и распоряжением Киевгоргосадминистрации о введении автоматической системы оплаты проезда. Пассажирам коммунального транспорта придется пользоваться е-билетами либо рассчитываться банковскими карточками.