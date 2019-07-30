Картки метро виведуть з обігу в Києві. Фото: Facebook Наталії Макогон

https://racurs.ua/ua/n124943-kartky-metro-vyvedut-z-obigu-v-kyievi.html

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Київський метрополітен відмовиться від звичних «зелених» карток метро. Під час перехідного періоду кияни та гості міста мають почати користуватися е-квитками.

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Жетони повністю виводять із обігу 31 жовтня цього року, а от картки метро ще діятимуть деякий час, але згодом у підземці від них також відмовляться. Про це поінформувала спікер метрополітену Києва Наталія Макогон у коментарі «Хмарочосу».

Конкретних термінів відмови від карток метро вона не назвала. В перехідний період їх поступово виводитимуть з обігу. Наразі продаж «зелених» карток припинено лише на одній станції — «Теремки». При цьому прохід через турнікети за вже наявними картками діє.

За словами Макогон, за рішенням влади міста, з часом у комунальному транспорті має працювати лише єдиний електронний квиток.

Що стосується жетонів, то їх вже не продають на станціях «Кловська», «Нивки», «Позняки», «Теремки» та «Іподром».

Із 31 жовтня весь комунальний транспорт Києва переходить на е-квиток. Для сплати за проїзд використовуватимуть разові квитки із QR-кодом і картки Kyiv Smart Card. Вартість однієї такої картки становить 50 грн і вона не повертається, як це наразі відбувається з «зеленими» картками метро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський метрополітен із 1 листопада запроваджує виключно електронні засоби сплати за проїзд. Це передбачено законом про електронний квиток і розпорядженням Київміськдержадміністрації щодо запровадження автоматичної системи оплати проїзду. Пасажирам комунального транспорту доведеться використовувати е-квитки або розраховуватися банківськими картками.