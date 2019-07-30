Директор ДБР причетний до зливу інформації Портнову – Порошенко. Фото: "Українська правда"

https://racurs.ua/ua/n124940-dyrektor-dbr-prychetnyy-do-zlyvu-informaciyi-portnovu-poroshenko.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, розповів про свій нещодавній допит у Держбюро розслідувань, про витік інформації, яка захищається законом про таємницю слідства, а також про причетність у цьому таких осіб, як Портнов, Труба і Богдан.

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За словами екс-президента, колишній заступник Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов мав доступ до всіх даних слідства, а також до дат проведення допиту, і був єдиним джерелом поширення даної інформації. На думку екс-президента, Портнов постійно оновлював дати для того, щоб викликати не тільки провокації, а й психологічний тиск. Про це Порошенко розповів у своєму інтерв’ю «Українській правді».

Порошенко зазначив, що не отримував жодної повістки на допит, незважаючи на заяви директора ДБР Романа Труби, а на допит прийшов виключно за власною ініціативою з метою уникнення можливих маніпуляцій.

Особливу увагу Порошенко приділив тому факту, що дані, які у нашій країні захищені законом про таємницю слідства, все одно розголошуються. Як повідомив екс-президент, у витоку інформації винні три людини — Портнов, Богдан і Труба. На його думку, директор Держбюро розслідувань Труба незаконно має доступ до матеріалів розслідування, потім передає їх Богдану, з яким постійно спілкується. А згодом Богдан уже передає інформацію Портнову.

На питання про те, чи впевнений колишній президент у цьому, він відповів: «У мене є ця інформація. Я вважаю, що саме такий спосіб витоку інформації».

Нагадаємо, що 25 липня відбувся допит Петра Порошенка у ДБР. Екс-президент прибув у відомство, хоча перед цим просив перенести допит на кілька тижнів у зв’язку із запланованою міжнародною зустріччю.