Директор ГБР причастен к сливу информации Портнову – Порошенко. Фото: "Украинская правда"

https://racurs.ua/n124940-direktor-gbr-prichasten-k-slivu-informacii-portnovu-poroshenko.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, рассказал о своем недавнем допросе в Госбюро расследований, об утечке информации, которая защищается законом о тайне следствия, а также о причастности к этому таких лиц, как Андрей Портнов, Роман Труба и Андрей Богдан.

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По словам экс-президента, бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов имел доступ ко всем данным следствия, а также к датам проведения допроса, и являлся единственным источником распространения данной информации. По мнению экс-президента, Портнов постоянно обновлял информацию о датах для того, чтобы не только провоцировать, но и оказывать психологическое давление. Об этом Порошенко рассказал в своем интервью «Украинской правде».

Порошенко отметил, что не получал ни одной повестки, несмотря на заявления директора ГБР Романа Трубы, а на допрос пришел исключительно по своей инициативе во избежание возможных манипуляций.

Особое внимание Порошенко уделил тому факту, что данные, которые в нашей стране защищены законом о тайне следствия, все равно разглашаются. В частности, в этом замешаны Труба, Портнов, и глава Офиса нынешнего президента Андрей Богдан. Директор Госбюро расследований Труба незаконно передает материалы расследования Богдану, с которым постоянно общается, а затем Богдан передает информацию Портнову.

На вопрос о том, уверен ли бывший президент в этом, он ответил: «У меня есть эта информация. Я считаю, что именно таким является способ утечки информации».

Напомним, что 25 июля состоялся допрос Порошенко в ГБР. Экс-президент прибыл в ведомство, хотя перед этим просил перенести допрос на несколько недель в связи с запланированной международной встречей.