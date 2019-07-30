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Погода в Украине в августе: синоптики дали прогноз. Фото: "Ракурс"

Погода в Украине в августе: синоптики дали прогноз

30 июл 2019, 15:06
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Погода в Украине в августе 2019 года будет более жаркой, чем в предыдущие годы.

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В течение августа среднемесячная температура составит 19−24° тепла. А вот в горных районах ожидается прохлада — всего лишь 16−18° тепла, но это на 1,5−2,0° выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Наибольшее среднемесячное количество осадков ожидается в Карпатах и ​​Прикарпатье — до 104−122 мм. Но оснований для тревоги нет, потому что эти показатели находятся в пределах средних многолетних значений. На остальной территории Украины осадки ожидаются в среднем в количестве 35−76 мм.

Для сравнения: среднемесячная температура августа в Украине обычно составляет 17−20° тепла, в южных областях и Приазовье местами 21−23° тепла, в Карпатах и ​​горах Крыма — 11−16° тепла.

За все годы наблюдений за погодой в Украине абсолютный максимум температуры воздуха в августе достигал 34−42° тепла, а в горных районах — до +26−33°. Абсолютный минимум был зафиксирован в пределах 1−7° тепла, на юге — до +11°, а в западных, северных, восточных и Запорожской областях — местами до 0−2° мороза.

Ранее «Ракурс» сообщал, что на июль синоптики прогнозировали погоду в Украине очень теплую, однако с неустойчивым уровнем осадков.

Источник: Ракурс


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