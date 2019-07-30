Погода в Україні у серпні: синоптики дали прогноз. Фото: "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n124941-pogoda-v-ukrayini-u-serpni-synoptyky-daly-prognoz.html

Ракурс

Погода в Україні у серпні буде здебільшого помірною, адже це останній місяць літа. Однак у 2019 році серпнева температура повітря буде трохи вищою, ніж у попередні роки.

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Упродовж серпня середньомісячна температура становитиме 19−24° тепла. А от у гірських районах очікується прохолода — всього лише 16−18° тепла, але це на 1,5−2,0° вище за середні багаторічні значення. Про таке повідомляє Український гідрометцентр.

Найбільша середньомісячна кількість опадів очікується у Карпатах та на Прикарпаттi — до 104−122 мм. Та особливих підстав для тривоги немає, бо ці показники знаходяться в межах середніх багаторічних значень. На решті території України опади очікуються в середньому в кількості 35−76 мм.

Для порівняння: взагалі середньомісячна температура серпня в Україні становить 17−20° тепла, у південних областях та Приазов’ї мiсцями 21−23° тепла, у Карпатах та горах Криму — 11−16° тепла.

За всі роки спостережень за погодою в Україні абсолютний максимум температури повітря в серпні сягав 34−42° тепла, а в гірських районах — до +26−33°. Абсолютний мінімум був зафіксований у межах 1−7° тепла, на півдні до +11°, а в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями до 0−2° морозу.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на липень синоптики прогнозували погоду в Україні дуже теплу, однак із нестійким рівнем опадів.