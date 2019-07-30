Голова Держрезерву Вадим Мосійчук. Фото: Латифундист

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Ракурс

У власності родичів голови Держрезерву Вадима Мосійчука виявили міні-готель та дорогу квартиру.

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Рахункова палата звинуватила Мосійчука у неефективному використанні 1,7 млрд грн та завданні збитків у розмірі 318 млн грн. Журналісти з’ясували, що родичі посадовця володіють дорогою нерухомістю в Києві. Про це йдеться у розслідуванні, яке опубліковане на сайті Bihus.Info.

Зазначається, що цьогоріч матір Мосійчука отримала у власність квартиру площею 183 кв. м. у новобудові на Печерську, по вул. Діловій. Елітний житловий будинок був збудований у 2012 році. Вартість квартир тут від 7 до 9 млн грн. Витяг із реєстру нерухомості свідчить, що цю квартиру мати Мосійчука отримала у подарунок. Попередній власник помешкання відмовилася давати коментарі.

У 2016 році в тещі Мосійчука з’явилася квартира на дві кімнати поряд із Адміністрацією президента України. Ця оселя коштує щонайменше 4 млн грн.

Дружина чиновника теж не бідує - у 2017 році за 2 млн грн купила новий Мерседес GLE (Мерседес) та, начебто, за 300 тис. грн придбала земельну ділянку під Києвом площею в понад 1 га. Згодом на цій території збудували міні-готель зеленого туризму, який відкрився у 2019 році.

Сам Вадим Мосійчук заявив, що вже був мільйонером до того, як перейшов на державну службу. Запевнив, що в 35 років заробив перший мільйон у доларах. При цьому у деклараціях голови Держрезерву немає відомостей про мільйонні статки. У 2015 році чиновник з дружиною задекларували загалом 250 тис. дол. заощаджень.

Нагадаємо, у розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомили, що помічники народного депутата Андрія Деркача отримали 41,5 га заповідної землі під Києвом вартістю у десятки мільйонів доларів.