Віталій Кличко різко відреагував на заяву Андрія Богдана. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124938-vitaliy-klychko-nazvav-zayavu-bogdana-dobirkou-plitok-ta-manipulyatyvnyh-domysliv.html

Ракурс

Віталій Кличко, керівник Київської міської державної адміністрації, прокоментував сьогоднішню заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана щодо втрати мером контролю над столицею.

Loading...

Столичний градоначальник заявив, що заява Богдана — це «добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше». Відповідь Кличка оприлюднена на його сторінці в «Телеграм».

Коли такі речі говорить керівник Офісу президента — це виглядає, як мінімум, дивно і некомпетентно. Усі свої, як ви думаєте, «страшилки», пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними «інформаційними виступами»! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте, — відповів Кличко.

Керівник Києва заявив, що у команді Зеленського хочуть розділити посади мера та голови КМДА й позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею.

Нагадаємо, 30 липня на брифінгу глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що за останній час двічі зустрічався з київським мером, очільником Київської міської державної адміністрації Віталієм Кличком для обговорення питань щодо управління столицею, і звинуватив його у втраті контролю над Києвом.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський попросив Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв розглянути питання про звільнення голови Кличка на найближчому засіданні уряду.