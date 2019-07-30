Виталий Кличко резко отреагировал на заявление Андрея Богдана. Фото: LIGA.net

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Виталий Кличко, руководитель Киевской городской государственной администрации, прокомментировал сегодняшнее заявление руководителя Офиса президента Андрея Богдана о потере мэром контроля над столицей.

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Столичный градоначальник заявил, что заявление Богдана — это «подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше». Ответ Кличко обнародован на его странице в «Телеграмм».

Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента — это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Все свои, как вы думаете, «страшилки», господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными «информационными выступлениями»! Вы еще законами и Конституцией манипулируете, — ответил Кличко.

Руководитель Киева заявил, что в команде Зеленского хотят разделить должности мэра и председателя КГГА и лишить общество права влиять на процессы управления столицей.

Напомним, 30 июля на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что за последнее время дважды встречался с киевским мэром, главой Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко для обсуждения вопросов по управлению столицей, и обвинил его в потере контроля над Киевом.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Кабинет министров уволить Виталия Кличко с должности председателя КГГА. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал рассмотреть вопрос об увольнении главы Кличко на ближайшем заседании правительства.