Зеленского просят уволить глав ГБР и Окружного админсуда Киева - петиция. Фото: Opinion

https://racurs.ua/n124937-zelenskogo-prosyat-uvolit-glav-gbr-i-okrujnogo-adminsuda-kieva-peticiya.html

Ракурс

На официальном сайте представительства президента Украины Владимира Зеленского обнародовали петицию с призывом уволить руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубу и председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

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Автор петиции Анна Грушевская отмечает, что осознает тот факт, что увольнение этих лиц не входит в компетенцию президента. Несмотря на это, женщина призывает Зеленского решить данный вопрос, отметив его личное влияние на чиновников и должностных лиц.

Приложите все усилия для того, чтобы справедливость торжествовала, — написала в обращении Грушевская.

Автор петиции надеется, что Зеленский выполнит просьбу. По ее словам, избиратели возлагают на него большие надежды.

Вы обещали нам навести порядок своей твердой рукой и волевыми решениями. Более того, мы видим значительные успехи в этом направлении! Стоит только вспомнить решение Конституционного Суда, когда неотложная потребность общества в справедливости позволила провести досрочные парламентские выборы. Решение было не правовым, но нужным, — говорится в обращении.

Петицию женщина разместила сегодня, 30 июля. За несколько часов обращение к Зеленскому подписали более двух тысяч человек. В целом же петицию об освобождении Трубы и Вовка должны поддержать не менее 25 тыс. граждан.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Генпрокуратура возбудила дело против директора ГБР за нарушения при увольнении четырех подчиненных.