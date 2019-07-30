Кличко могут переназначить в КГГА после увольнения, он один из претендентов. Фото: Today.ua

https://racurs.ua/n124936-klichko-mogut-perenaznachit-v-kgga-posle-uvolneniya-on-odin-iz-pretendentov-bogdan.html

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Виталий Кличко должен быть уволен с должности главы Киевской городской государственной администрации, а уже после этого он снова может быть назначен председателем КГГА.

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Кличко является одним из претендентов на эту должность, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан во время брифинга в Киеве сегодня, 30 июля.

В ответ на вопрос журналиста, определилась ли власть с кандидатурой нового главы КГГА, а также, может ли это быть гендиректор «1+1» Александр Ткаченко, который прошел в Верховную Раду от президентской партии «Слуга народа», Богдан отметил:

Есть несколько кандидатур. Кличко тоже один из претендентов. Если власть и народ увидят изменения в Киеве, он тоже может быть переназначен.

Однако, по словам Богдана, переназначить могут только тех глав госадминистраций, которые зарекомендовали себя ответственными работниками.

Кроме того, Богдан напомнил о политической ответственности Кличко, который был главой «Блока Петра Порошенко „Солидарность“» и назначался на должность руководителя КГГА бывшим главой государства, а значит должен подать в отставку после проигрыша его соратника, потому что по закону, руководители местных госадминистраций назначаются президентом на срок его полномочий.

Ранее сегодня Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над Киевом. Вместо него якобы руководят два-три «смотрящих», которые уже предлагали Богдану долю из городского бюджета при сохранении Кличко в должности председателя КГГА.

Кличко же на днях заявлял, что именно Богдан пытался подчинить его своим людям — уже упомянутом Ткаченко и киевскому застройщику Андрею Вавришу.