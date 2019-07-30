Кличка можуть перепризначити у КМДА після звільнення, він один із претендентів. Фото: Today.ua

https://racurs.ua/ua/n124936-klychka-mojut-perepryznachyty-u-kmda-pislya-zvilnennya-vin-odyn-iz-pretendentiv-bogdan.html

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Віталій Кличко має бути звільнений із посади очільника Київської міської державної адміністрації, а вже після цього він знову може бути призначений головою КМДА.

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Кличко є одним із претендентів на цю посаду, заявив глава Офісу президента України Андрій Богдан під час брифінгу в Києві сьогодні, 30 липня.

У відповідь на запитання журналіста, чи визначилася влада з кандидатурою нового голови КМДА, а також, чи це може бути гендиректор «1+1» Олександр Ткаченко, який пройшов до Верховної Ради від президентської партії «Слуга народу», Богдан зазначив:

Є кілька кандидатур. Кличко теж один із претендентів. Якщо влада і народ побачать зміни у Києві, він теж може бути перепризначений.

Водночас, за словами Богдана, перепризначити можуть лише тих голів держадміністрацій, які зарекомендували себе відповідальними працівниками.

Окрім того, Богдан нагадав про політичну відповідальність Кличка, який був головою «Блоку Петра Порошенка „Солідарність“» і призначався на посаду керівника КМДА колишнім главою держави, а отже мав би подати у відставку після програшу його соратника, бо за законом, очільники місцевих держадміністрацій призначаються президентом на термін його повноважень.

Раніше сьогодні Богдан заявив, що Кличко втратив контроль над Києвом. Замість нього нібито керують двоє-троє «смотрящих», які вже пропонували Богдану долю з міського бюджету за збереження Кличка на посаді голови КМДА.

Кличко ж днями заявляв, що саме Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям — вже згаданому Ткаченку та київському забудовнику Андрію Вавришу.