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Ракурс
В Україні пройде мундіаль з міні-футболу. Фото: Моя Вінниця

Чемпіонат світу з міні-футболу пройде в Україні

30 лип 2019, 13:36
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Україна отримала право на проведення чемпіонату світу з міні-футболу.

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Мундіаль запланований на 2021 рік, він пройде в Києві. Таке рішення ухвалила Всесвітня федерація міні-футболу (WMF). Конкурентом української столиці виступав Дакар (Сенегал). Про це 30 липня повідомила Федерація міні-футболу України у Facebook.

За словами президента української федерації Євгена Донцова, рішення WMF на користь Києва свідчить про те, що організація визнала успіх України у розвитку та популяризації міні-футболу.

Наші нинішні та майбутні партнери і спонсори отримали потужний і чіткий сигнал про те, що міні-футбол займає гідне місце у великій футбольній сім’ї і має всі можливості для успішної співпраці, — наголосив Донцов.

У Федерації нагадали, що в жовтні збірна України з міні-футболу візьме участь в чемпіонаті світу, який відбудеться в австралійському місті Перта. У серпні 2018 року Київ приймав чемпіонат Європи з міні-футболу. Тоді на турнірі перемогла збірна Чехії.

Нагадаємо, в Українській асоціації футболу заявили, що кількість клубів в елітній лізі українського футболу (Прем'єр-ліга) досягне довоєнного рівня через два роки.

Джерело: Ракурс


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