В Украине пройдет мундиаль по мини-футболу. Фото: Моя Винница

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Украина получила право на проведение чемпионата мира по мини-футболу.

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Мундиаль запланирован на 2021 год, он пройдет в Киеве. Такое решение приняла Всемирная федерация мини-футбола (WMF). Конкурентом украинской столицы выступал Дакар (Сенегал). Об этом 30 июля сообщила Федерация мини-футбола Украины в Facebook.

По словам президента украинской федерации Евгения Донцова, решение WMF в пользу Киева свидетельствует о том, что организация признала успех Украины в развитии и популяризации мини-футбола.

Наши нынешние и будущие партнеры и спонсоры получили мощный и ясный сигнал о том, что мини-футбол занимает достойное место в большой футбольной семье и имеет все возможности для успешного сотрудничества, — отметил Донцов.

В Федерации напомнили, что в октябре сборная Украины по мини-футболу примет участие в чемпионате мира, который состоится в австралийском городе Перта. В августе 2018 года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу. Тогда на турнире победила сборная Чехии.

Напомним, в Украинской ассоциации футбола заявили, что количество клубов в элитной лиге украинского футбола (Премьер-лига) достигнет довоенного уровня через два года.