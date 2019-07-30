Я не собираюсь скрываться - Порошенко о возможном преследовании. Фото: "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/n124934-ya-ne-sobiraus-skryvatsya-poroshenko-o-vozmojnom-presledovanii.html

Ракурс

Пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская солидарность» и будущий народный депутат нового состава Верховной Рады Петр Порошенко заявил, что не собирается прятаться от возможного преследования, чтобы не делать подарок президенту России Владимиру Путину.

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Об отсутствии фактов нарушения закона и о том, что ему не за что краснеть, Порошенко сказал во время интервью изданию «Украинская правда».

Он заверил, что не боится, если будет происходить политическое правосудие, потому что перестал бояться еще в 2014 году на фронте. Своим же оппонентом назвал Путина, а не действующего президента Украины Владимира Зеленского.

При этом Порошенко сказал о нынешней власти, что «они делают для Путина такой подарок, когда начинают такие дела, создавая образ, что там что-то не то».

Также Порошенко выразил уверенность, что возможные преследования его лично — это работа политических консультантов нынешней власти.

Если завтра что-то не будет получаться в экономике, лучше организовать атаку на Порошенко. Это означает дело на заказ, а я этого не боюсь, — заявил экс-президент Украины.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Петр Порошенко, пятый президент Украины, станет фигурантом уголовного производства Службы безопасности Украины. Шевченковский райсуд Киева обязал СБУ начать расследование по факту возможного захвата государственной власти в Украине в ходе назначения судей Верховного суда.