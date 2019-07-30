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Ракурс
Я не збираюся ховатися — Порошенко про можливе переслідування. Фото: "Радіо Свобода"

Я не збираюся ховатися — Порошенко про можливе переслідування

30 лип 2019, 13:05
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П’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська солідарність» і майбутній народний депутат нового складу Верховної Ради Петро Порошенко заявив, що не збирається ховатися від можливого переслідування, щоб не робити подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

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Про відсутність фактів порушення закону та про те, що йому немає за що червоніти, Порошенко сказав під час інтерв’ю виданню «Українська правда».

Він запевнив, що не боїться, якщо відбуватиметься політичне правосуддя, бо перестав боятися ще в 2014 році на фронті. Своїм же опонентом назвав Путіна, а не чинного президента України Володимира Зеленського. При цьому Порошенко закинув нинішній владі, що «вони роблять для Путіна такий подарунок, коли починають такі справи, створюючи образ, що там щось не те».

Також Порошенко висловив впевненість, що можливі переслідування його особи — це робота політичних консультантів нинішньої влади.

Якщо завтра щось не буде виходити в економіці, краще організувати атаку на Порошенка. Це означає справа на замовлення, а я цього не боюся, — заявив екс-президент України.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Петро Порошенко, п’ятий президент України, стане фігурантом кримінального провадження Служби безпеки України. Шевченківський райсуд Києва зобов’язав СБУ почати розслідування за фактом можливого захоплення державної влади в Україні в ході призначення суддів Верховного суду.


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