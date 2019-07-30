Зеленського просять звільнити голів ДБР та Окружного адмінсуду Києва — петиція. Фото: Opinion

https://racurs.ua/ua/n124937-zelenskogo-prosyat-zvilnyty-kerivnyka-dbr-ta-golovu-okrujnogo-adminsudu-kyieva-petyciya.html

Ракурс

На офіційному сайті представництва президента України Володимира Зеленського оприлюднили петицію про звільнення керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби та голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

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Автор петиції Ганна Грушевська зазначає, що усвідомлює те, що звільнення цих осіб не входить до компетенції президента. Попри це жінка закликає Зеленського вирішити це питання, відзначивши його особистий вплив на чиновників та посадовців.

Докладіть всіх можливих зусиль для того, щоб справедливість тріумфувала, — зазначила в петиції Грушевська.

Авторка петиції сподівається, що Зеленський виконає її прохання. За її словами, виборці покладають на нього великі надії.

Ви обіцяли нам наведення порядку своєю твердою рукою та вольовими рішеннями. Більш того, ми бачимо значні успіхи в цьому напрямку! Варто лише згадати рішення Конституційного Суду, коли нагальна потреба суспільства в справедливості дозволила провести дострокові парламентські вибори. Рішення було не правовим, але таким, що потрібне, — йдеться у зверненні.

Петицію жінка розмістила сьогодні, 30 липня. За кілька годин звернення до Зеленського підписали понад дві тисячі людей. Загалом же петицію про звільнення Труби і Вовка мають підтримати не менше 25 тис. громадян.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Генпрокуратура відкрила справу проти директора ДБР за порушення при звільненні чотирьох підлеглих.