Глава Госрезерва Вадим Мосийчук. Фото: Латифундист

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Ракурс

В собственности родственников главы Госрезерва Вадима Мосийчука обнаружили мини-отель и дорогую квартиру.

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Счетная палата обвинила Мосийчука в неэффективном использовании 1,7 млрд грн и нанесении убытков в размере 318 млн грн. Журналисты выяснили, что родственники чиновника владеют дорогой недвижимостью в Киеве. Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте Bihus.Info.

Отмечается, что в этом году мать Мосийчука получила в собственность квартиру площадью 183 кв. м. в новострое на Печерске, по ул. Деловой. Элитный жилой дом был построен в 2012 году. Стоимость квартир здесь от 7 до 9 млн грн. Выписка из реестра недвижимости свидетельствует, что эту квартиру мать Мосийчука получила в подарок. Предыдущий владелец квартиры отказалась давать комментарии.

В 2016 году у тещи Мосийчука появилась квартира на две комнаты рядом с Администрацией президента Украины. Эта квартира стоит минимум 4 млн грн.

Жена чиновника тоже не бедствует — в 2017 году за 2 млн грн купила новый Мерседес GLE (Мерседес) и, вроде бы, за 300 тыс. грн приобрела земельный участок под Киевом площадью более 1 га. Впоследствии на этой территории построили мини-отель зеленого туризма, который открылся в 2019 году.

Сам Вадим Мосийчук заявил, что уже был миллионером до того, как перешел на государственную службу. Заверил, что в 35 лет заработал первый миллион в долларах. При этом в декларациях главы Госрезерва нет сведений о миллионных доходах. В 2015 году чиновник с женой задекларировали всего 250 тыс. долл. сбережений.

Напомним, в расследовании программы «Наши гроши с Денисом Бигусом» сообщили, что помощники народного депутата Андрея Деркача получили 41,5 га заповедной земли под Киевом стоимостью в десятки миллионов долларов.