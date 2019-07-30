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На NewsOne разжигают вражду — Нацтелерадио. Фото: "Информатор"

На NewsOne разжигают вражду — Нацтелерадио

30 июл 2019, 15:40
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Телеканал NewsOne, аффилированный с Виктором Медведчуком, внепланово проверил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в связи с намерением канала провести телемост с телеканалом РФ «Россия 1».

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По словам члена Нацсовета по телерадиовещанию Сергея Костинского, в ходе проверки был зафиксирован ряд нарушений, среди которых также были обнаружены факты разжигания вражды. К телеканалу применят соответствующие санкции, если данные факты впоследствии будут подтверждены. Об этом Костинский сегодня, 30 июля, заявил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Как уверяет Костинский, проект решения о рассмотрении результатов проведенной проверки будет рассмотрен на одном из заседаний Нацсовета в течение ближайших недель, так как они заинтересованы в оперативном решении данного вопроса.

Группа Нацсовета исследовала высказывания в тех телепередачах, которые анонсировали несостоявшийся телемост с российским каналом «Россия 1», а также ряд других факторов.

Напомним, что совместный телемарафон под названием «Надо поговорить» каналы NewsOne и «Россия 1», один из главных рупоров антиукраинской пропаганды, собирались провести 12 июля. Впоследствии 8 июля NewsOne отказался от его проведения, а уже 9 июля было объявлено о проведении внеплановой проверки канала.


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