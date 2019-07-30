Звільнення Кличка в уряді не розглянуть через відпустку. Фото: "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n124946-zvilnennya-klychka-v-uryadi-ne-rozglyanut-cherez-vidpustku-groysmana.html

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Звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації, якого вимагали в Офісі президента Володимира Зеленського, в уряді не можуть розглянути, бо прем'єр-міністр Володимир Гройсман пішов у відпустку.

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Про те, що Гройсман перебуває у відпустці і через це засідання Кабінету міністрів, що традиційно відбувається по середах, не буде цього тижня, повідомив прес-секретар глави уряду Василь Рябчук у коментарі «Укрінформу».

Між тим, сьогодні Андрій Богдан, керівник Офісу президента України, під час брифінгу в Києві нагадав про політичну відповідальність Кличка, який був головою «Блоку Петра Порошенка „Солідарність“» і призначався на посаду керівника КМДА колишнім президентом, а отже мав би подати у відставку після програшу Порошенка. Бо за законом очільники місцевих держадміністрацій призначаються президентом на термін його повноважень.

Також Богдан заявив, що за останній час двічі зустрічався з Кличком, щоб обговорити питання щодо управління столицею, і звинуватив його у втраті контролю над Києвом.

Окрім цього, за словами Богдана, Офіс президента звернеться до правоохоронних органів для перевірки оприлюдненої у ЗМІ інформації щодо можливої корупції під час будівництва Подільсько-Воскресенського, Шулявського і нового пішохідно-велосипедного мостів. Для прикладу Богдан навів факти про їхнє будівництво, оприлюднені журналістами.

Щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту вартістю 6 млрд гривень — виграла фірма-прокладка, яка перераховує гроші підряднику «Кузні на Рибальському», — сказав керівник Офісу президента.

Також Богдан сказав, що тендер на Шулявський міст виграла фірма, що належить забудовнику Максиму Микитасю, товаришу Кличка. Фірма, яка будувала скляний пішохідно-велосипедний міст, за словами Богдана, належить Вадиму Столару і є «пустишкою» з капіталом у 7 тис. грн.

Нагадаємо, що днями прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяв розглянути питання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на найближчому засіданні уряду.