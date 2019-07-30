У ДБР стосовно Порошенка є 11 проваджень – Труба. Фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n124947-u-dbr-stosovno-poroshenka-ie-11-provadjen-truba-dokument.html

Ракурс

Колишній президент України Петро Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень. Сам політик наполягає, що цих справ у Державному бюро розслідувань (ДБР) не існує.

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Глава ДБР Роман Труба стверджує, що, хоча Порошенко у своєму інтерв’ю зазначає, що не отримував повістки на допит, його адвокат звернувся до бюро з проханням перенести допит на декілька тижнів. Сам Труба наголосив, що Порошенко протирічить сам собі та обрав дивну тактику інформаційного захисту. Про це заявив директор відомства у своєму Telegram-каналі.

За словами Труби, Порошенко заявляє, що голова ДБР не повинен втручатися у слідство, однак сам він прийшов до кабінету директора відомства із прес-секретарем, нардепом, охороною та вимагав терміново провести допит.

Труба обурився через слова Порошенка про дурні та дивні запитання слідчих і зазначив, що усі матеріали, які можуть допомогти слідству, мають бути передані до ДБР.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні Порошенко заявив, що Труба через голову Офісу президента Андрія Богдана передає таємну інформацію екс-голові Адміністрації президента часів Януковича Андрію Портнову.