Обшуки в аеропортах “Київ” і “Запоріжжя” проводить ДБР. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n124949-obshuky-v-aeroportah-kyyiv-i-zaporijjya-provodyt-dbr.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у приміщеннях аеропортів «Київ» («Жуляни») та «Запоріжжя», а також запорізької митниці Державної фіскальної служби України.

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Обшуки тривають у межах кримінального провадження про зловживання службовим становищем стосовно посадовців київської міської митниці, повідомила сьогодні у Facebook заступник директора ДБР Ольга Варченко.

За її даними, митники пропустили через митний контроль літак однієї з авіакомпаній, не здійснивши належну його перевірку й не оформивши це відповідно до процедури, чим завдали збитків державним інтересам України.

За даним фактом ДБР здійснює розслідування відповідно до ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

До слідчих дій, що тривають у Києві та Запоріжжі, залучено представників Фіскальної служби, Управління внутрішньої безпеки і Генпрокуратури.