Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Обшуки в аеропортах “Київ” і “Запоріжжя” проводить ДБР. Фото: Главком

Обшуки в аеропортах «Київ» і «Запоріжжя» проводить ДБР

30 лип 2019, 16:35
999

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у приміщеннях аеропортів «Київ» («Жуляни») та «Запоріжжя», а також запорізької митниці Державної фіскальної служби України.

Loading...

Обшуки тривають у межах кримінального провадження про зловживання службовим становищем стосовно посадовців київської міської митниці, повідомила сьогодні у Facebook заступник директора ДБР Ольга Варченко.

За її даними, митники пропустили через митний контроль літак однієї з авіакомпаній, не здійснивши належну його перевірку й не оформивши це відповідно до процедури, чим завдали збитків державним інтересам України.

За даним фактом ДБР здійснює розслідування відповідно до ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

До слідчих дій, що тривають у Києві та Запоріжжі, залучено представників Фіскальної служби, Управління внутрішньої безпеки і Генпрокуратури.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
Новини партнерів
Загрузка...