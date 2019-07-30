Главу Окружного админсуда Киева вызвали в Генпрокуратуру для вручения подозрения. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n124962-glavu-okrujnogo-adminsuda-kieva-vyzvali-v-genprokuraturu-dlya-vrucheniya-podozreniya-dokument.html

Ракурс

Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка вызвали в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и допроса в качестве подозреваемого. Процедуру назначили на 2 августа 14.00.

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Также на допрос вызваны судьи: Игорь Погрибниченко, Евгений Аблов и Иван Шепитко. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Отметим, что допросы пройдут в рамках уголовного производства, которое было открыто по ст. 366 (служебный подлог), ст. 365 (превышение власти), ст. 340 (незаконное препятствование протестам), ст. 375 (вынесение неправосудного приговора), ст. 364 (злоупотребление властью), ст. 367 (служебная халатность), ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ст. 368 (получение взятки), ст. 369 (дача взятки), ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», подозрения судьям Окружного админсуда Киева поступили на подпись только 29 июля.