Бекіров у відчаї: кримськотатарський активіст буде голодувати у російському СІЗО. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n124965-bekirov-u-vidchayi-krymskotatarskyy-aktyvist-bude-goloduvaty-u-rosiyskomu-sizo.html

Ракурс

Політичний в’язень кримськотатарський активіст Едем Бекіров заявив, що розпочне голодування, якщо розгляд його справи по суті переведуть до міста Красноперекопськ. Стан здоров’я Бекірова залишає бажати кращого і він не витримає тривалого етапу.

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Адвокат Бекірова Іслям Веліляєв зазначив, що здоров’я його підзахисного можна назвати стабільно критичним. Сам же Бекіров перебуває у відчаї. Про це повідомив адвокат на своїй сторінці у Facebook.

Бекірова часто мучать головні болі, а до цього він протягом 10-ти днів не міг встати через защемлення нерву і болю у спині. Також у кримського татарина болить серце, а через нестачу свіжого повітря мучить задишка.

Щодня Бекірову дають діабетичні препарати та вводять ін'єкції інсуліну. Адвокат зазначив, що здоров’я політв’язня остаточно підірвали необґрунтоване затримання, брехня та умови утримання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», про погане самопочуття Бекірова зазначалося ще у травні. Тоді йому почали вводити інсулін, хоча до цього політв’язню було достатньо таблеток.