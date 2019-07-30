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Бекиров в отчаянии: крымскотатарский активист будет голодать в российском СИЗО. Фото: 24 канал

Бекиров в отчаянии: крымскотатарский активист будет голодать в российском СИЗО

30 июл 2019, 22:33
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Политический заключенный крымскотатарский активист Эдем Бекиров заявил, что начнет голодовку, если рассмотрение его дела по существу переведут в город Красноперекопск. Состояние здоровья Бекирова оставляет желать лучшего, и он не выдержит длительного этапа.

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Адвокат Бекирова Ислям Велиляев отметил, что здоровье его подзащитного можно назвать стабильно критическим. Сам же Бекиров находится в отчаянии. Об этом сообщил адвокат на своей странице в Facebook.

Бекирова часто мучают головные боли, а до этого он в течение 10-ти дней не мог встать из-за защемления нерва и боли в спине. Также у крымского татарина болит сердце, а из-за недостатка свежего воздуха мучает одышка.

Ежедневно Бекирову дают диабетические препараты и вводят инъекции инсулина. Адвокат отметил, что здоровье политзаключенного окончательно подорвали необоснованное задержание, ложь и условия содержания.

Как ранее сообщал «Ракурс», о плохом самочувствии Бекирова отмечалось еще в мае. Тогда ему начали вводить инсулин, хотя до этого политзаключенному было достаточно таблеток.

Источник: Ракурс


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Бекиров в отчаянии: крымскотатарский активист будет голодать в российском СИЗО

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров заявил, что будет голодать, если рассмотрение его дела по существу переведут в другой город. Здоровье политического заключенного пошатнулось, и он не выдержит длительного этапа

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