В убийстве новорожденного ребенка подозревают мать-военнослужащую на Волыни. Фото: Астрахань

https://racurs.ua/n124964-v-ubiystve-novorojdennogo-rebenka-podozrevaut-mat-voennoslujaschuu-na-volyni.html

Ракурс

В убийстве родного новорожденного ребенка подозревают мать-военнослужащую в Волынской области.

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Накануне женщина обратилась в больницу с кровотечением. Медики быстро обратились в полицию, ведь роженица к ним пришла без ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Уже сегодня после длительных поисков тело новорожденной девочки нашли закопанным неподалеку от дома злоумышленницы в городе Устилуг. Тело ребенка было замотанно в ткань и полиэтилен.

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий, предусмотренных ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). На данный момент назначили ряд экспертиз, продолжаются первоочередные следственные действия.

Досудебным расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований (ГБР), так как женщина является военнослужащей. Отметим, что за убийство своего ребенка женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июня в Черновицкой области нашли тело мертвого мальчика, которое замотали в одеяло и положили в чемодан.