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Ракурс
У Зеленского планируют приватизировать банки, «Укрпочту» и «Укрзализныцю». Фото: UA.NEWS

У Зеленского планируют приватизировать банки, «Укрпочту» и «Укрзализныцю»

30 июл 2019, 21:30
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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о масштабной приватизации. Первыми на очереди оказались банки, приватизация которых требуется для привлечения крупных иностранных финансово-банковых групп в страну.

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Согласно плану, чтобы 10 крупных системных банков зашли в страну, необходимо продемонстрировать независимость Национального банка (банковского регулятора), наладить работу судебной системы и продать банки. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью для издания Bloomberg, передает «Укринформ».

В соответствии с планом приватизации, до 2022 года должны продать четыре государственных банка: «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «ПриватБанк» и «Укргазбанк». Будущее правительство планирует провести приватизацию, которая охватит также «Укрпочту» и «Укрзализныцю».

Отметим, что по данным Нацбанка, около 70% кредитного портфеля государственных банков составляют кредиты, по которым не осуществляют никаких платежей, а львиная их часть сосредоточена в «Приватбанке».

Как ранее сообщал «Ракурс», в среде июля Верховный суд разблокировал большую приватизацию по жалобе Фонда государственного имущества.


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