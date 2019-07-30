У Зеленського планують приватизувати банки, «Укрпошту» і «Укрзалізницю». Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n124963-u-zelenskogo-planuut-pryvatyzuvaty-banky-ukrposhtu-i-ukrzaliznycu.html

Ракурс

В Офісі президента України Володимира Зеленського заявили про масштабну приватизацію. Першими на черзі опинилися банки, приватизація яких потрібна для залучення великих іноземних фінансово-банкових груп в країну.

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Згідно з планом, щоб 10 великих системних банків зайшли до країни, необхідно продемонструвати незалежність Національного банку (банківського регулятора), налагодити роботу судової системи та продати банки. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв’ю для видання Bloomberg, передає «Укрінформ».

Відповідно до плану приватизації, до 2022 року мають продати чотири державні банки: «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «ПриватБанк» та «Укргазбанк». Майбутній уряд має провести приватизацію, яка охопить також «Укрпошту» та «Укрзалізницю».

Зазначимо, що за даними Нацбанку, майже 70% кредитного портфелю державних банків становлять кредити, за якими не здійснюють жодних платежів, а левова їхня частина зосереджена у «Приватбанку».

Як раніше повідомляв «Ракурс», у середі липня Верховний суд розблокував велику приватизацію за скаргою Фонду державного майна.