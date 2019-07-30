У вбивстві новонародженої дитини підозрюють жінку-військовослужбовця на Волині. Фото: Астрахань

https://racurs.ua/ua/n124964-u-vbyvstvi-novonarodjenoyi-dytyny-pidozruut-jinku-viyskovoslujbovcya-na-volyni.html

Ракурс

У вбивстві рідної новонародженої дитини підозрюють жінку-військовослужбовця у Волинській області.

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Напередодні жінка звернулася до лікарні з кровотечею. Медики швидко звернулися до правоохоронців, адже породілля до них прийшла без дитини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Вже сьогодні після тривалих пошуків тіло новонародженої дівчинки знайшли закопаним неподалік від домівки зловмисниці в місті Устилуг. Тіло дитини було замотане у тканину та поліетилен.

Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння дій, передбачених ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). Наразі призначена низка експертиз, тривають першочергові слідчі дії.

Досудовим розслідування буде займатися Державне бюро розслідувань (ДБР), так як жінка є військовослужбовцем. Зазначимо, що за вбивство своєї дитини жінці загрожує покаранні у виді позбавлення волі строком до 5 років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня у Чернівецькій області знайшли тіло мертвого хлопчика, яке замотали у ковдру та поклали до валізи.