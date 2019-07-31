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Генконсульство РФ просит Украину прояснить ситуацию вокруг российского танкера. Фото: Еспресо.TV

Генконсульство РФ просит Украину прояснить ситуацию вокруг российского танкера

31 июл 2019, 09:10
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Министерство иностранных дел Украины получило ноту от Генерального консульства Российской Федерации в Одессе с просьбой прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma и задержан 25 июля в порту Измаила.

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Официальный Киев пока не дал ответа на ноту, информирует ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Украине.

Отмечается, что владелец судна будет добиваться возвращения в Россию танкера, арестованного в Украине.

Напомним, что Приморский райсуд города Одесса наложил арест на российский танкер NEYMA и на документы, которые были изъяты на судне во время проведения обыска. Суд также проверил правомерность и законность действий следователей Службы безопасности Украины и военных прокуроров при обыске и задержании судна 25 июля. Об этом сообщал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Также он отметил, что согласно нормам действующих международных договоров, которые были ратифицированы РФ и Украиной, для проведения следственных действий на морском (или речном) транспорте разрешение посла или консула иностранного государства не предусмотрено. Таким образом украинские правоохранители законно задержали судно.


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