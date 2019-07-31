Жителя Запорожья завербовали во время посещения им Крыма, фото: «Інформатор»

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Житель Запорожья, бывший работник МВД Украины, по заданию российских кураторов через личные связи собирал развединформацию об общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе.

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Собранную информацию представителям спецслужб страны-агрессора он передавал при пересечении админграницы с временно оккупированным Крымом, куда наведывался якобы для решения семейных вопросов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности бывшего сотрудника МВД. Во время обыска в его доме были обнаружены вещественные доказательства, которые подтверждают совершение им противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия.

Отмечается, что жителя Запорожья завербовали представители российской ФСБ во время посещения им оккупированного Крыма.

В СБУ подчеркивают, что граждане Украины освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно сообщили украинским правоохранительным органам о своих контактах с иностранными спецслужбами и не выполняли никаких действий на исполнение их заданий.

Напомним, в начале июля СБУ сообщала о разоблачении сотрудника «Укроборонпрома», жителя Запорожья, в работе на российскую военную разведку.