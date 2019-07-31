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ООН: Более 12 тыс. детей пострадали или погибли из-за вооруженных конфликтов в 2018 году. Фото: Informburo

ООН: Более 12 тыс. детей пострадали или погибли из-за вооруженных конфликтов в 2018 году

31 июл 2019, 10:27
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В ООН заявили о новом антирекорде количества пострадавших и убитых во время вооруженных конфликтов детей. Их насчитали более 12 тыс. человек, что является худшим показателем за всю историю наблюдений.

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Больше всего детей пострадало в Афганистане, Палестине, Сирии и Йемене, говорится в докладе ООН о положении детей в условиях вооруженных конфликтов.

Наблюдатели организации зафиксировали около 24 тыс. тяжелых нарушений против детей. Их похищали, использовали в качестве солдат, на них нападали и совершали сексуальное насилие.

Отметим, по меньшей мере 933 ребенка обоих полов подверглись сексуальному насилию, однако в ООН отмечают, что цифра занижена и скорее всего не соответствует действительности. Причиной является отсутствие доступа ко всем жертвам сексуального насилия.

В ООН заявили о лишении детей доступа к образованию. Вместо этого малышей отправляют в военные школы. В ООН обеспокоены тем фактом, что значительно увеличилось количество нарушений со стороны правительственных сил и правительств, в то время как количество нарушений со стороны неправительственных вооруженных сил осталось неизменным.

Напомним, по данным ООН, в Северной Корее сотни тысяч детей находятся под угрозой голода.


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