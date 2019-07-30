Погода в Україні на 31 липня: синоптики попереджають про дощі. Фото: "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n124951-pogoda-v-ukrayini-na-31-lypnya-synoptyky-poperedjaut-pro-doschi-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 31 липня буде дощовою, але грози, які були сьогодні, минуть. Крім того, синоптики обіцяють, що шквалів вітру теж не буде.

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Температура повітря вночі прогріється до 15−22° тепла. Вдень очікується від 22° тепла на півночі країни, до 33° тепла в Криму. Вітер переважно північно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 31 липня вдень буде сонячною, а от уночі очікується дощ. Температура повітря стане прохолоднішою — вночі 15−17° тепла, вдень 23−25° тепла.

У Львові в середу знову йтиме дощ. Опади передбачаються і вночі, і вдень. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

В Одесі завтра впродовж усієї доби прогнозуються опади у вигляді дощу. Вночі температура повітря становитиме 21−23° тепла, а вдень + 30−32° за Цельсієм.

У Дніпрі найближчої доби дощитиме, як і сьогодні. Вночі температура повітря очікується 17−19° вище нуля, вдень прогнозують 28−30° тепла.

У Харкові 31 липня теж дощитиме впродовж всієї доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 16−18° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

У Карпатах у середу синоптики прогнозують дощі і вдень, і вночі. Повітря вночі погріється до 16−18° тепла, вдень 27−29° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Києві 31 липня очікується відносно спокійною з невеликими збуреннями. Магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 30 липня погода буде дощовою з грозами та шквалами.