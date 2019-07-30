Погода в Украине на 31 июля: синоптики предупреждают о дождях. Фото: "Ракурс"

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Ракурс

Погода в Украине 31 июля будет дождливой, но грозы, которые были сегодня, пройдут. Кроме того, синоптики обещают, что шквалов ветра тоже не будет.

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Температура воздуха ночью прогреется до 15−22° тепла. Днем ожидается от 22° тепла на севере страны, до 33° тепла в Крыму. Ветер преимущественно северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 31 июля днем ​​будет солнечной, а вот ночью ожидается дождь. Температура воздуха слегка понизится — ночью 15−17° тепла, днем ​​23−25​​° тепла.

Во Львове в среду снова пойдет дождь. Осадки ожидаются и ночью, и днем. Температура воздуха ночью составит 16−18° тепла, днем ​​25−27° выше нуля.

В Одессе завтра в течение всех суток прогнозируются осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха составит 21−23° тепла, а днем ​​30−32° по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки будут идти дожди, как и сегодня. Ночью температура воздуха ожидается 17−19° выше нуля, днем ​​прогнозируют 28−30° тепла.

В Харькове 31 июля тоже будет дождливо в течение всех суток. Столбики термометров ночью покажут 16−18° тепла, днем ​​25−27° выше нуля.

В Карпатах в среду синоптики прогнозируют дожди и днем, и ночью. Воздух ночью погреется до 16−18° тепла, днем ​​до 27−29° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Киеве 31 июля ожидается относительно спокойной с небольшими возмущениями. Магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, синоптики предупреждали, что 30 июля погода будет дождливой с грозами и шквалами.