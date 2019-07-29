Погода в Україні на 30 липня. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 30 липня буде дощовою з грозами. Крім того, синоптики обіцяють шквали.

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Температура повітря вночі прогріється до 16−22° тепла. Вдень очікується 26−33° тепла. Вітер переважно північно-східний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 30 липня прогнозується дощова, з грозами. Температура вночі 18−20° тепла, вдень 25−27° тепла.

У Львові у вівторок йтиме дощ, попереджають про грози. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

В Одесі завтра очікуються опади у виді дощу. Вночі температура повітря 20−22° тепла, а вдень + 31−33° за Цельсієм.

У Дніпрі найближчої доби дощитиме. Вночі температура повітря очікується 18−20° вище нуля, вдень прогнозують 27−29° тепла.

У Харкові 30 липня Гідрометцентр обіцяє дощ лише вдень, можливі грози. Стовпчики термометрів вночі покажуть 16−18° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

У Карпатах у вівторок синоптики прогнозують дощі і вдень, і вночі. Повітря вночі погріється до 17−19° тепла, вдень 30−32° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 30 липня очікується відносно спокійна. Магнітні бурі не очікуються.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні в другій половині дня у західних та більшості північних областей України прогнозуються грози, град та шквали вітру до 15−20 м/с.