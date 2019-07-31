Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Sukhoi Superjet 100, фото: Marina Lystseva

Проблемний російський літак: Superjet 100 знову здійснив екстрену посадку через несправність

31 лип 2019, 10:49
999

Проблемний російський пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 знову призвів до авіаінциденту.

Loading...

Сьогодні вночі Superjet 100, який прямував авіарейсом Краснодар — Тюмень, здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту міста Самара «Курумоч». Причиною інциденту стала несправність (вібрація) двигуна, повідомляє агентство ТАСС.

Інцидент стався приблизно о 3.00 за місцевим часом (приблизно о 1.00 за київським часом).

Зазначається, що на борту літака перебували 97 пасажирів, екстрене приземлення відбулося успішно.

Російський регіональний літак Sukhoi Superjet 100, створений компанією «Цивільні літаки Сухого», перший політ здійснив у 2008 році, серійна експлуатація — з 2011 року. З того часу літаки цієї моделі потрапили в низку гучних інцидентів, зокрема й з численними людськими жертвами.

Так, під час демонстраційного польоту по країнах Азії, організованого компанією «Цивільні літаки Сухого», Sukhoi Superjet 100 9 травня 2012 року зіткнувся з індонезійським вулканом Салак. Із понад 40 людей, які перебували на борту, ніхто не вижив.

Найбільш гучним інцидентом з Sukhoi Superjet 100 стала аварійна посадка літака цієї моделі в московському аеропорту «Шереметьєво» після удару блискавкою 5 травня цього року. Внаслідок жорсткого приземлення в задній частині літака спалахнула пожежа, котра призвела до загибелі 41 людини, ще 10 людей отримали поранення.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Завербованого ФСБ колишнього працівника МВС із Запоріжжя викрила СБУ (ФОТО)

Російська ФСБ завербувала колишнього працівника МВС України із Запоріжжя під час відвідування ним окупованого Криму. За завданням спецслужб країни-агресора, він збирав інформацію про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію на Запоріжжі

Новини України
10:10

В американському супермаркеті Walmart сталася стрілянина: є загиблі і поранені (ФОТО, ВІДЕО)

У США екс-співробітник супермаркету Walmart влаштував стрілянину. В результаті нападу загинули двоє осіб і ще двоє отримали поранення. Стрілка звільнили напередодні через погрози покупцеві

Світові новини
19:01   30 лип
Новини партнерів
Загрузка...