Проблемний російський літак: Superjet 100 знову здійснив екстрену посадку через несправність

Sukhoi Superjet 100, фото: Marina Lystseva

https://racurs.ua/ua/n124974-problemnyy-rosiyskyy-litak-superjet-100-znovu-pryzviv-do-aviaincydentu.html

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Проблемний російський пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 знову призвів до авіаінциденту.

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Сьогодні вночі Superjet 100, який прямував авіарейсом Краснодар — Тюмень, здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту міста Самара «Курумоч». Причиною інциденту стала несправність (вібрація) двигуна, повідомляє агентство ТАСС.

Інцидент стався приблизно о 3.00 за місцевим часом (приблизно о 1.00 за київським часом).

Зазначається, що на борту літака перебували 97 пасажирів, екстрене приземлення відбулося успішно.

Російський регіональний літак Sukhoi Superjet 100, створений компанією «Цивільні літаки Сухого», перший політ здійснив у 2008 році, серійна експлуатація — з 2011 року. З того часу літаки цієї моделі потрапили в низку гучних інцидентів, зокрема й з численними людськими жертвами.

Так, під час демонстраційного польоту по країнах Азії, організованого компанією «Цивільні літаки Сухого», Sukhoi Superjet 100 9 травня 2012 року зіткнувся з індонезійським вулканом Салак. Із понад 40 людей, які перебували на борту, ніхто не вижив.

Найбільш гучним інцидентом з Sukhoi Superjet 100 стала аварійна посадка літака цієї моделі в московському аеропорту «Шереметьєво» після удару блискавкою 5 травня цього року. Внаслідок жорсткого приземлення в задній частині літака спалахнула пожежа, котра призвела до загибелі 41 людини, ще 10 людей отримали поранення.