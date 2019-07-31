Провадження стосовно Порошенка прокоментував його адвокат. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n124975-provadjennya-stosovno-poroshenka-prokomentuvav-yogo-advokat.html

Ракурс

Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань прокоментував заяву директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби про 11 кримінальних проваджень, у яких нібито фігурує Порошенко.

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За словами Голованя, політик справді фігурує у кримінальних провадженнях, однак лише як свідок, а проваджень, наполягає захисник, лише 2, а не 11. Про це він заявив у своєму блозі на «Українській правді».

У своїй заяві Головань розкритикував Трубу і заявив, що той може сказати що завгодно, замість того, щоб навести лад у ДБР. Головань наголосив, що адвокатам не дають інформацію про провадження, посилаючись на те, що вони не мають статусу захисників. Головань зазначив, що відповідного статуту вони не мають, так як Порошенко лише свідок, а не підозрюваний.

Зазначимо, що раніше Порошенко у своєму інтерв’ю «Українській правді» наголосив, що не існує жодного кримінального провадження, у якому він фігурував би як підозрюваний.

Як раніше повідомляв «Ракурс», директор ДБР у відповідь Порошенку заявив, що політик заперечує дійсність і знає про 11 проваджень, які відкриті проти нього.