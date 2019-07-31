У Херсоні в роковини нападу на Гандзюк на міськраді з'явився пам'ятний напис. Фото: Масі Найєм

https://racurs.ua/ua/n124976-u-hersoni-v-rokovyny-napadu-na-gandzuk-na-miskradi-z-yavyvsya-pam-yatnyy-napys-foto.html

Ракурс

У Херсоні в роковини з дня нападу на місцеву активістку Катерину Гандзюк на стіні міської ради, де вона працювала, з’явився напис: «Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані».

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Відповідні світлини сьогодні вранці активісти оприлюднили у Facebook на сторінці громадської ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Сьогодні рівно рік із дня нападу на Катю Гандзюк. Цього дня покидьки, впевнені у своїй безкарності, вилили на неї літр концентрованої сірчаної кислоти, а потім поїхали на базу ділити гроші від замовників, — йдеться у повідомленні.

Завтра, 1 серпня, активісти планують провести масштабну акцію у Києві під стінами Служби безпеки України.

Нагадаємо, що днями на сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?» було оприлюднено інформацію про те, що Ігор Павловський, фігурант справи про вбивство активістки з Херсону, якого навесні суд відпустив під домашній арешт, був на футбольному матчі в Одесі.

У відповідь на це в Генеральній прокуратурі зазначили, що Павловський, який 28 липня відвідав футбольний матч в Одесі, не порушував умов запобіжного заходу. Адже термін домашнього арешту сплив, а прокурори не стали подавати клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу через стан його здоров’я.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Генпрокуратура зупинила досудове розслідування стосовно Владислава Мангера та Олексія Левіна — підозрюваних в організації нападу на Гандзюк, який відбувся наприкінці липня минулого року й призвів до її смерті.