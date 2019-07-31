Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Херсоні в роковини нападу на Гандзюк на міськраді з'явився пам'ятний напис. Фото: Масі Найєм

У Херсоні в роковини нападу на Гандзюк на міськраді з’явився пам’ятний напис (ФОТО)

31 лип 2019, 11:33
999

У Херсоні в роковини з дня нападу на місцеву активістку Катерину Гандзюк на стіні міської ради, де вона працювала, з’явився напис: «Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані».

Loading...

Відповідні світлини сьогодні вранці активісти оприлюднили у Facebook на сторінці громадської ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?».

У Херсоні в роковини нападу на Гандзюк на міськраді з'явився пам'ятний напис. Фото: ГІ «Хто замовив Катю Гандзюк?»

Сьогодні рівно рік із дня нападу на Катю Гандзюк. Цього дня покидьки, впевнені у своїй безкарності, вилили на неї літр концентрованої сірчаної кислоти, а потім поїхали на базу ділити гроші від замовників, — йдеться у повідомленні.

Завтра, 1 серпня, активісти планують провести масштабну акцію у Києві під стінами Служби безпеки України.

Нагадаємо, що днями на сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?» було оприлюднено інформацію про те, що Ігор Павловський, фігурант справи про вбивство активістки з Херсону, якого навесні суд відпустив під домашній арешт, був на футбольному матчі в Одесі.

У відповідь на це в Генеральній прокуратурі зазначили, що Павловський, який 28 липня відвідав футбольний матч в Одесі, не порушував умов запобіжного заходу. Адже термін домашнього арешту сплив, а прокурори не стали подавати клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу через стан його здоров’я.

У Херсоні в роковини нападу на Гандзюк на міськраді з'явився пам'ятний напис. Фото: Масі Найєм

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Генпрокуратура зупинила досудове розслідування стосовно Владислава Мангера та Олексія Левіна — підозрюваних в організації нападу на Гандзюк, який відбувся наприкінці липня минулого року й призвів до її смерті.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Нафтогаз» звернувся до Гаазького трибуналу через збитки у 5,2 млрд дол. від захоплення РФ активів у Криму

НАК «Нафтогаз України» оцінив свої збитки від незаконного захоплення РФ активів у Криму у 5,2 млрд дол. і звернувся до Гаазького трибуналу з проханням зобов’язати Росію відшкодувати вказану суму

Новини України
12:12

Бекіров у відчаї: кримськотатарський активіст буде голодувати у російському СІЗО

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров заявив, що буде голодувати, якщо розгляд його справи по суті переведуть до іншого міста. Здоров’я політичного в’язня похитнулося і він не витримає тривалого етапу

Новини України
22:33   30 лип
Новини партнерів
Загрузка...