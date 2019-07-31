Продовольственных карт могут лишить 3 млн американцев, фото: Fox News

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Администрация президента США Дональда Трампа во вторник представила план борьбы с «фальшивыми неимущими», использующими лазейки в законодательстве для получения продовольственных карт (фудстемпов), позволяющих экономить на покупке продуктов питания.

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Если этот план будет реализован, более 3,1 млн американцев лишатся фудстемпов, сообщает издание «Голос Америки» со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Сонни Пердью.

Инициатива Белого Дома предполагает отмену опции, согласно которой малоимущие семьи, одобренные программами продовольственной помощи на уровне штатов, автоматически становились участниками федеральной программы выдачи продовольственных карт. Для этого не требовалось проведение дополнительных проверок о доходе или имуществе потенциальных участников программы.

В Белом доме считают, что отказ от такой практики позволит сохранить миллиарды долларов бюджетных денег. Участники программы, которых лишат льгот, смогут подать новые заявления. Но эти заявления будут удовлетворены только в случае, если эти люди действительно имеют право на получение льгот.

Эту инициативу сегодня опубликуют в Федеральном реестре. После этого у представителей общественности будет 60 дней для внесения своих предложений к соответствующему законопроекту.

Напомним, в прошлом году в Белом доме заявили, что Трамп хочет, чтобы США перестали воспринимать в качестве «мировой свинки-копилки». Эти слова Трампа касались оборонного бюджета США и вклада других членов НАТО в оборону.