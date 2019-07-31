В Одесі помер боєць Нацгвардії, котрий здійснив спробу самогубства, фото: «Бердянск 24»

https://racurs.ua/ua/n124980-pomer-boiec-nacgvardiyi-yakyy-namagavsya-zastrelytysya-v-prymischenni-sudu-odesy.html

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В одеській міській лікарні № 10 в реанімації сьогодні вночі помер 20-річний військовослужбовець Національної гвардії, котрого з ознаками спроби здійснення самогубства було виявлено 29 липня в Київському районному суді Одеси.

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Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на прес-службу Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

Зазначається, що всі матеріальні витрати, пов’язані транспортуванням тіла і похованням військовослужбовця, забезпечить Нацгвардія.

Загиблого військовослужбовця у травні цього року призвали на військову службу з Тернополя.

29 липня особовий склад, котрий перебував у вартовому приміщенні суду, почув звуки пострілу. Згодом в одному з приміщень було виявлено 20-річного військовослужбовця з вогнепальним пораненням голови.

Нагадаємо, за інформацією місцевих ЗМІ, на місці інциденту було виявлено передсмертну записку. Спробу самогубства здійснив військовослужбовець 34-го окремого конвойного батальйону Нацгвардії.