Військовополонених українських моряків можуть відпустити додому під зобов’язання омбудсмена Денісової

Військовополонених українських моряків можуть відпустити додому під зобов’язання омбудсмена Денисової

https://racurs.ua/ua/n124981-viyskovopolonenyh-ukrayinskyh-moryakiv-mojut-vidpustyty-dodomu-pid-zobov-yazannya-ombudsmena.html

Ракурс

Військовополонених українських моряків можуть відпустити додому до жовтня завдяки особистому зобов’язанню уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Письмові гарантії, оформлені відповідно до кримінально-процесуального законодавства РФ, зараз перебувають у Слідчому управлінні ФСБ.

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Після їхньої передачі слідчому рішення буде прийнято протягом трьох днів. Про це написала російська газета «Известия», посилаючись на адвоката моряків Миколу Полозова.

Полозов заявив, що, якщо прохання про звільнення моряків не задовольнять, цю постанову можна буде оскаржити.

Як відомо, 17 липня Лефортовський районний суд Москви подовжив утримання під вартою військовополонених моряків на три місяці. Однак для зміни запобіжного заходу з арешту на поруку засідання суду не потрібно і українців зможуть відпустити після позитивного рішення слідчого.

Як раніше повідомляв «Ракурс», звільнення моряків ведеться в рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, який наказав звільнити військовослужбовців, але нічого не говорив про припинення кримінального переслідування.