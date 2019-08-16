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У Київській області напали на нардепа: оголошено план “Перехоплення”. Фото: lexltd.com.ua

У Київській області напали на нардепа: оголошено план «Перехоплення» (ФОТО)

16 сер 2019, 12:23
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Напад на народного депутата стався сьогодні близько 10.00 в селищі Гостомель на Київщині.

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План «Перехоплення» для розшуку нападників оголошено по всій області, повідомляє прес-служба облуправління Нацполіції.

Нападників було двоє, вони бризнули в обличчя нардепу сльозогінним газом «Терен-4» й облили його рідиною, схожою на екскременти. Наразі триває експертиза цієї речовини.

З місця події зловмисники втекли на автомобілі Opel Vectra сірого кольору з номерним знаком WJN ST 35.

Ні імені потерпілого народного депутата, ні даних про його стан поліція не повідомила. Однак позафракційний нардеп Віталій Купрій написав у Facebook, що невідомі напали саме на нього.

У Київській області напали на нардепа: оголошено план “Перехоплення”. Фото: Нацполіція

У Київській області напали на нардепа: оголошено план “Перехоплення”. Фото: Віталій Купрій / Facebook

У Київській області напали на нардепа: оголошено план “Перехоплення”. Фото: Віталій Купрій / Facebook

У Київській області напали на нардепа: оголошено план “Перехоплення”. Фото: Віталій Купрій / Facebook

У Київській області напали на нардепа: оголошено план “Перехоплення”. Фото: Віталій Купрій / Facebook

У Київській області напали на нардепа: оголошено план “Перехоплення”. Фото: Віталій Купрій / Facebook

Джерело: Ракурс


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