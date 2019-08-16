У Київській області напали на нардепа: оголошено план “Перехоплення”. Фото: lexltd.com.ua

https://racurs.ua/ua/n125612-u-kyyivskiy-oblasti-napaly-na-nardepa-ogolosheno-plan-perehoplennya-foto.html

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Напад на народного депутата стався сьогодні близько 10.00 в селищі Гостомель на Київщині.

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План «Перехоплення» для розшуку нападників оголошено по всій області, повідомляє прес-служба облуправління Нацполіції.

Нападників було двоє, вони бризнули в обличчя нардепу сльозогінним газом «Терен-4» й облили його рідиною, схожою на екскременти. Наразі триває експертиза цієї речовини.

З місця події зловмисники втекли на автомобілі Opel Vectra сірого кольору з номерним знаком WJN ST 35.

Ні імені потерпілого народного депутата, ні даних про його стан поліція не повідомила. Однак позафракційний нардеп Віталій Купрій написав у Facebook, що невідомі напали саме на нього.