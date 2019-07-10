Напад на нардепа Березу відбувся у Києві. Фото: NewsOne

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Борислав Береза зазнав нападу в Києві. Сталося це напередодні, а сьогодні, 10 липня, зловмисника затримала поліція.

Під час зустрічі депутата з виборцями на вулиці Данькевича в Деснянському районі столиці чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя Березі. Депутат внаслідок інциденту не постраждав. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

Зловмисника знайшла охорона нардепа, а співробітники правоохоронних органів затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Згодом Береза ​​заявив, що напад вчинили «люди Шарія». Як стверджує нардеп, блогер Анатолій Шарій найняв людей.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України (загроза або насильство стосовно державного чи громадського діяча), яка передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні цього року вже відбувався збройний напад на приймальню Берези на Троєщині в Києві. Тоді нардеп припускав, що нападниками могли бути представники криміналітету, яким не сподобалася його діяльність проти нелегального бізнесу.