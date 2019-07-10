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Напад на нардепа Березу відбувся у Києві. Фото: NewsOne
Напад на нардепа Березу стався в Києвіhttps://racurs.ua/ua/n124143-napad-na-nardepa-berezu-vidbuvsya-u-kyievi.htmlРакурс
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Борислав Береза зазнав нападу в Києві. Сталося це напередодні, а сьогодні, 10 липня, зловмисника затримала поліція.
Під час зустрічі депутата з виборцями на вулиці Данькевича в Деснянському районі столиці чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя Березі. Депутат внаслідок інциденту не постраждав. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.
Зловмисника знайшла охорона нардепа, а співробітники правоохоронних органів затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Згодом Береза заявив, що напад вчинили «люди Шарія». Як стверджує нардеп, блогер Анатолій Шарій найняв людей.
За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України (загроза або насильство стосовно державного чи громадського діяча), яка передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у березні цього року вже відбувався збройний напад на приймальню Берези на Троєщині в Києві. Тоді нардеп припускав, що нападниками могли бути представники криміналітету, яким не сподобалася його діяльність проти нелегального бізнесу.
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