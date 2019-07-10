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Нападение на нардепа Березу произошло в Киеве. Фото: NewsOne

Нападение на нардепа Березу произошло в Киеве

10 июл 2019, 17:37
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Борислав Береза подвергся нападению в Киеве. Произошло это накануне, а сегодня, 10 июля, злоумышленника задержала полиция.

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Во время встречи депутата с избирателями на улице Данькевича в Деснянском районе столицы мужчина распылил слезоточивый газ в лицо Березе. Депутат в результате инцидента не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Злоумышленника нашла охрана нардепа, а сотрудники правоохранительных органов задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Позже Береза заявил, что подозревает в причастности к инциденту блогера Анатолия Шария, который нанял исполнителей нападения.

По факту нападения открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного либо общественного деятеля), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в марте этого года уже происходило вооруженное нападение на приемную Березы на Троещине в Киеве. Тогда нардеп предположил, что налетчиками могли быть представители криминалитета, которым не понравилась его деятельность против нелегального бизнеса.

Источник: Ракурс


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