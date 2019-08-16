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Потужний тайфун у Японії призвів до жертв і евакуації тисяч жителів. Фото: Обозреватель

Потужний тайфун у Японії призвів до жертв і евакуації тисяч жителів (ФОТО, ВІДЕО)

16 сер 2019, 11:50
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Тайфун «Кроса» в Японії, що налетів на південне узбережжя країни, вже призвів до жертв: щонайменше одна людина загинула і 50 дістали травми різного ступеню тяжкості. Понад 7 тис. осіб евакуйовано з районів дії стихії.

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Епіцентр руйнувань унаслідок тайфуну припав на передмістя Хіросіми. Будинки у зоні лиха залишилися без електроенергії. Про це повідомило японське видання NHK, пославшись на метеорологічне агентство країни.

Першою жертвою тайфуну «Кроса» став літній рибалка з Хіросіми, якого накрило високою хвилею і змило прямо з судна біля берега.

Потужний тайфун у Японії призвів до жертв і евакуації тисяч жителів. Фото: Accuweather

Потужний тайфун у Японії призвів до жертв і евакуації тисяч жителів. Фото: Accuweather

Потужний тайфун у Японії призвів до жертв і евакуації тисяч жителів. Фото: google

Потужний вітер зі швидкістю 126 км/год викорчовував дерева та перевертав вантажівки. Річки вийшли з берегів і затопили дороги, унаслідок чого паралізовано рух на шосе. Хвилі сягають 9 м заввишки.

Через шторм на півдні Японії скасовано 700 внутрішніх авіаційних рейсів, зупинено рух потягів між Осакою і Кокурою, а також через скасування поромних рейсів стало неможливим сполучення між островом Сікоку та японським узбережжям.


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