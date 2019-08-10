У Китаї через тайфун евакуювали понад 1 млн осіб. Фото: "Сегодня"

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Ракурс

На Китай знову насувається потужний циклон, який став уже дев’ятим за рахунком у цьому сезоні. Як повідомляють синоптики, у найближчі два дні у східних провінціях Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжецзян і Шанхай очікуються сильні зливи і шквальний вітер.

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Щоб уникнути жертв і руйнувань, у потенційно небезпечних регіонах Китаю вже проводяться рятувальні заходи. Так, через тайфун «Лекіма» у провінції Чжецзян були призупинені всі паромні сполучення, а також скасовані сотні авіарейсів. Крім того, для забезпечення безпеки закрили багато ділянок залізничних ліній. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство «Сіньхуа».

Крім того, з прибережних районів Шанхая заздалегідь евакуювали близько 230 тис. осіб. Тут також скасовані як внутрішні, так і міжнародні авіарейси. В цілому з потенційно небезпечних районів вже евакуювали понад 1 млн жителів.

Масштабний тайфун «Лекіма» у ніч з п’ятниці, 9 серпня, на суботу, 10 серпня, вже обрушився на узбережжя провінції Чжецзян у районі міста Веньлін.

Нагадаємо, що раніше у Китаї вирував тайфун «Віпха», в епіцентрі якого швидкість вітру досягала 23 м/с. У результаті стихії на північному сході Китаю постраждали 757,9 тис. осіб.