В Китае из-за тайфуна эвакуировали более 1 млн человек. Фото: "Сегодня"

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Ракурс

На Китай вновь надвигается мощный циклон, который стал уже девятым по счету в этом сезоне. Как сообщают синоптики, в ближайшие два дня в восточных провинциях Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай ожидаются сильные ливни и шквальный ветер.

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Во избежание жертв и разрушений в потенциально опасных регионах Китая уже проводятся спасательные мероприятия. Так, из-за тайфуна «Лекима» в провинции Чжэцзян было приостановлено все паромное сообщение, а также отменены сотни авиарейсов. Кроме того, для обеспечения безопасности закрыли многие участки железнодорожных линий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Кроме того, из прибрежных районов Шанхая заранее эвакуировали около 230 тыс. человек. Здесь также отменены как внутренние, так и международные авиарейсы. В целом из потенциально опасных районов уже эвакуировали более 1 млн жителей.

Масштабный тайфун «Лекима» в ночь с пятницы, 9 августа, на субботу, 10 августа, уже обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин.

Напомним, что ранее в Китае бушевал тайфун «Випха», в эпицентре которого скорость ветра достигала 23 м/с. В результате стихии на северо-востоке Китая пострадали 757,9 тыс. человек.