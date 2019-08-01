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В Китае бушуют тайфун и наводнение, пострадали более полумиллиона человек. Фото: Синьхуа

В Китае бушуют тайфун и наводнение, пострадали более полумиллиона человек (ФОТО, ВИДЕО)

1 авг 2019, 14:07
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На юге Китая бушует седьмой в этом году тайфун «Випха». Стихийное бедствие ударило по Китаю около 1.50 по местному времени. В эпицентре скорость ветра достигала 23 м/с.

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Тайфун принес в шесть волостей более 200 мм осадков, а в городском районе Хайкоу зафиксировали 276,1 мм осадков. Погибших и пострадавших из-за тайфуна пока нет. Об этом сообщает «Синьхуа».

В Китае из-за наводнения пострадали почти 800 тыс. человек. Фото: twitter/ChinaDaily

В результате наводнения на северо-востоке Китая пострадали 757,9 тыс. человек. Около 11,4 тыс. человек эвакуировали из домов, а экономический ущерб оценили в 315 млн долл.

В Китае из-за наводнения пострадали почти 800 тыс. человек. Фото: twitter/ChinaDaily

Отметим, что 563 тыс. га посевов были затоплены, а 79 тыс. га из них полностью уничтожены наводнением. Движение поездов в провинции было серьезно нарушено.

Наводнение и селевые потоки стали причиной исчезновения 12 человек. В зону бедствия направили спасательные команды и оборудование для поиска пропавших без вести и помощи пострадавшим.

Как ранее сообщалось, в конце июля Ровно затопило из-за длительных дождей и града.


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