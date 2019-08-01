Разумков в Верховной Раде будет разговаривать на государственном языке. Фото: Еspreso.TV

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Глава политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в Верховной Раде будет разговаривать на украинском языке, потому что этого требует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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Об этом Разумков заявил в интервью «Украинской правде», добавив, что исключительно на украинском языке разговаривать, наверняка, никогда не будет.

По словам Разумкова, полный переход на один язык является неправильным, неэффективным и некорректным. Он напомнил, что в Украине люди имеют право говорить на разных языках. Для примера вспомнил три из них — русский, украинский и английский. Также он отметил, что некоторые его коллеги говорят на семи языках.

При этом Разумков пообещал, что когда станет народным депутатом Верховной Рады, то в официальной части своей жизни будет пользоваться украинским языком, так как это является требованием закона.

Напомним, что ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявлял, что на Донбассе необходимо обсуждать статус русского языка, однако единственным государственным языком в Украине останется украинский. Так Разумков прокомментировал слова главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что на оккупированных территориях следует предоставить определенный официальный статус русскому языку.